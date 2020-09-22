Neerslagtekort loopt door droog nazomerweer weer op

Het landelijk gemiddelde neerslagtekort loopt de komende dagen naar verwachting op van ongeveer 250 naar circa 265 millimeter. Na wat regen van woensdag overdag tot en met donderdag blijft het waarschijnlijk overwegend droog en is er geregeld ruimte voor de zon.

Grote regionale verschillen in neerslag

Deze maand zijn grote regionale verschillen ontstaan in de hoeveelheid neerslag. In Purmerend viel tot dusver meer dan 140 millimeter regen. Ook elders in de westelijke kustgebieden kwam veelal 70 tot 90 millimeter naar beneden.

In het oosten, waaronder delen van Gelderland en Overijssel, viel deze maand tot dusver slechts 30 tot 50 millimeter. Dat in september in de kustgebieden meer regen valt dan in het binnenland, is niet ongebruikelijk en hangt onder meer samen met kustconvergentie.

Tekort blijft regionaal boven 300 millimeter

Door de wisselvallige dagen is het gemiddelde neerslagtekort flink afgenomen, maar de droogte is nog niet voorbij. Landelijk bedraagt het tekort momenteel ongeveer 250 millimeter. In delen van Zeeland, Limburg, Brabant en het noorden van Noord-Holland is het tekort nog meer dan 300 millimeter. In het noordoosten van Nederland bedraagt het 120 tot 200 millimeter.

Met een verwacht tekort van circa 265 millimeter ligt Nederland op koers voor een plek bij de 5 procent droogste jaren. Het tekort blijft wel ruimschoots onder de 361 millimeter uit recordjaar 1976. Eind september is een tekort van ongeveer 94 millimeter gebruikelijk. De regen van de afgelopen tijd heeft de grondwaterstanden plaatselijk laten stijgen. Voor verder herstel van de grondwaterstanden en de natuur is komende herfst en winter veel neerslag nodig.