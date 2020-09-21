Premier Jetten tijdens lunch opgeroepen voor oefening landmacht op Artillerie Schietkamp in ’t Harde

Premier Rob Jetten heeft vandaag van dichtbij het moderne landoptreden ervaren. 'De minister-president was te gast op het Artillerie Schietkamp in ’t Harde. Hij zag van dichtbij hoe militairen een aanval van een fictieve vijand afsloegen', zo meldt het ministerie van defensie maandag.

Melding tijdens lunch

Jetten genoot net van de lunch, toen Commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Jan Swillens een melding kreeg van vijandelijke activiteiten in de omgeving. De delegatie ging daarop direct naar de lokale commandopost. Daar kreeg de premier zelfs een kleine rol in de bestrijding van de vijand.

Tegenaanval met cyber en elektromagnetische activiteiten

Jetten sloot aan bij een pantserinfanteriegroep. Op basis van live inlichtingen nam hij deel aan de plan- en besluitvorming over tegenmaatregelen. Besloten werd de vijand eerst met cyber en elektromagnetische activiteiten aan te vallen. Zonder communicatiemiddelen en systemen zoals drones werd die flink verzwakt.

Drone-aanval uitvoeren

De premier constateerde vervolgens hoe zijn eenheid het momentum gebruikte om zelf een drone-aanval uit te voeren. Onder toeziend oog van Jetten schakelde zijn infanteriegroep te velde de vijand definitief uit. De situatie was zo snel weer onder controle.

Indruk van complexiteit en uitdagingen militairen

Door de actie van dichtbij mee te maken, ervoer de premier welke stappen de landmacht de laatste jaren heeft gezet. Hij kreeg een indruk van de complexiteit en de uitdagingen, waar militairen zich vandaag de dag voor gesteld zien. Ook waar het gaat om de voorbereiding op het actuele dreigingsbeeld.