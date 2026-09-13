Extra geld voor verduurzamen agrarische bedrijven in Gelderland

Dit voorjaar stond de subsidieregeling voor bedrijfsverduurzaming van agrarische bedrijven open. 'Met deze subsidie kunnen Gelderse boeren investeren in milieu- en klimaatdoelen of bijdragen aan dierenwelzijn. Door de grote hoeveelheid aanvragen is besloten om het oorspronkelijke budget te verhogen', zo meldt de provincie Gelderland.

GLB

De subsidieregeling ‘Productieve investeringen groen-blauw en dierenwelzijn’ is onderdeel van het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).

Veel aanvragen

De subsidieregeling sloot op 30 april 2026 en in totaal ontvingen we 465 aanvragen voor € 28 miljoen. Een mooi resultaat! Om tegemoet te komen aan de grote interesse, verhogen we het originele budget van € 9,6 miljoen naar € 18,2 miljoen. Binnenkort wordt het besluit hierover gepubliceerd in het Provinciaal Blad. Alle aanvragers van de subsidie die nog geen besluit hebben ontvangen, krijgen een brief over de stand van zaken rond de afhandeling van hun aanvraag.

Regeling voor jonge landbouwers

Dezelfde GLB-regeling stond later dit voorjaar ook open, speciaal voor jonge landbouwers tot 40 jaar. Ook deze regeling is inmiddels gesloten en kende een grote interesse. Omdat veel aanvragers voor beide regelingen subsidie aanvroegen, ontdubbelt momenteel uitvoeringsorganisatie Stimulus alle aanvragen. Aanvragers kunnen namelijk maar één keer subsidie voor dezelfde investering ontvangen.

Toekennen subsidies

We verwachten rond oktober de eerste € 5 miljoen subsidie toegekend te hebben. Uiterlijk in maart volgend jaar verwachten we, inclusief het extra geld, alle aanvragen behandeld te hebben.