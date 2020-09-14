'Meer thuiszorg vraagt om woningen en buurten die hierop aansluiten'

Het RIVM constateert dat steeds meer ouderen langdurige zorg thuis ontvangen en pas later, met een zwaardere zorgvraag, naar een verpleeghuis verhuizen. Dat klinkt als een succesvolle beweging, maar zorg thuis is pas verantwoord als ook de woning, de buurt en het sociale netwerk daarop zijn ingericht. Anders verplaatst de druk op de zorg simpelweg van het verpleeghuis naar de voordeur van ouderen. Dit zegt Jessie Bekkers van Rooij van HEVO

Alleen geschikte woningen bouwen is niet genoeg

Nederland heeft volgens Bekkers van Rooij niet alleen meer geschikte ouderenwoningen nodig, maar geschikte woonomgevingen. Dit zijn omgevingen waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten, voorzieningen dichtbij zijn en professionele zorg flexibel kan worden toegevoegd. Te veel woningen en buurten zijn nog ontworpen vanuit individueel wonen, terwijl de nieuwe werkelijkheid juist vraagt om meer gezamenlijkheid.

'Thuiswonen' is geen zorgconcept

'Langer thuiswonen wordt vaak gepresenteerd als de wens van ouderen én als oplossing voor de druk op de zorg. Maar 'thuiswonen' is geen zorgconcept. Voor succesvol thuiswonen zijn toegankelijke zorg én een zorgzame gemeenschap nodig.'

Creëer een zorgzame gemeenschap

Bekkers van Rooij: 'Een zorgzame gemeenschap ontstaat niet vanzelf, ook niet op het moment dat de overheid of een zorgorganisatie zich terugtrekt. Een zorgzame gemeenschap moet mogelijk gemaakt worden. Daarvoor zijn passende gebouwen, ontmoetingsruimten en langdurige samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties en bewoners nodig.'

Voorkom eenzaamheid met een zorgindicatie

'Als die omslag uitblijft, betekent meer zorg thuis in de praktijk vooral meer verantwoordelijkheid achter de voordeur. Dan wordt langer thuis wonen voor een groeiende groep ouderen geen vrijheid, maar eenzaamheid met een zorgindicatie.'