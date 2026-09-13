Tienduizenden mensen op Klimaatmars roepen Jetten op te stoppen met fossiel

'Weg met fossiel'

Ze kwamen uit alle hoeken van de samenleving. Drieënveertig blokken liepen mee, zoals een jongerenblok, een techblok, een feministisch blok en een blok van de vakbond FNV. Ook liepen er mensen mee uit het Caribisch deel van Nederland. De Klimaatmars werd georganiseerd door de Klimaatcrisis Coalitie (KCC). De oproep aan het kabinet: ‘weg met fossiel’.

Stem laten horen

Tienduizenden mensen lieten zaterdag hun stem horen tijdens de Klimaatmars. Na een loeihete zomer, die wereldwijd overal records brak, is er geen ontkomen meer aan, vinden ze. De politiek móet in actie komen, stoppen met subsidies aan vervuilende bedrijven en alle pijlen richten op duurzame energiebronnen.

Breed gedragen oproep aan Premier Jetten

Op het podium riepen Nobelprijswinnares milieuwetenschappen en ontwikkeling van het Mondiale Zuiden Joyeeta Gupta en schrijver Babah Tarawally op voor een rechtvaardig klimaatbeleid. ‘We moeten een massabeweging opzetten om fossiele brandstoffen uit te faseren. Zowel in ons eigen belang als dat van de wereld. De regering moet leiden en dit op een rechtvaardige manier mogelijk maken’, aldus Gupta. Ook Merol en Son Mieux stonden op het podium.