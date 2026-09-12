Man (62) omgekomen bij frontale aanrijding tussen auto en camper in Callantsoog

De politie onderzoekt een frontale aanrijding tussen een personenauto en een camper afgelopen vrijdag in Callantsoog. 'Bij deze botsing is één persoon om het leven gekomen', zo meldt de politie zaterdag.

Andere weghelft

'De personenauto kwam door onbekende oorzaak op de andere weghelft terecht. Dit gebeurde op vrijdag 11 september 2026 rond 12.30 uur op de Rijksweg N9 in Callantsoog', aldus de politie.

Bestuurder personenauto overleden

De bestuurder van de personenauto, een 62-jarige man uit Den Haag, is overleden. De passagier van de camper raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de camper is nagekeken. De Rijksweg N9 was voor het verkeer langere tijd afgesloten. De politie deed ter plaatse onderzoek naar de toedracht.