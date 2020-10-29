Eén op de tien Nederlanders koos achteraf gezien het verkeerde eigen risico

Eén op de tien Nederlanders had dit jaar achteraf gezien beter een ander eigen risico kunnen kiezen. Dat blijkt uit onderzoek van Overstappen.nl. Van de ondervraagden had zo’n 6% minder zorgkosten dan verwacht en betaalde daardoor meer premie dan nodig. Nog eens 5% had juist onverwachts meer zorgkosten. Jongeren tussen de 18 en 34 jaar zaten twee keer zo vaak naast hun inschatting.

Ruim één op de tien Nederlanders heeft zorgkosten verkeerd ingeschat

Ruim driekwart (76%) geeft aan dat de inschatting van de zorgkosten van vorig jaar achteraf klopte. Bij ruim 10% bleek de inschatting niet juist. Iets meer dan de helft van deze groep had minder zorgkosten dan verwacht en had achteraf mogelijk kunnen besparen op de zorgpremie door een hoger eigen risico te kiezen. Voor degenen die juist meer zorgkosten hadden dan verwacht, was een lager eigen risico mogelijk voordeliger geweest. Nog eens 13% weet niet of de inschatting overeenkwam met de daadwerkelijke zorgkosten.

Vooral 18- tot 34-jarigen schatten zorgkosten te laag in

De inschatting van de zorgkosten verschilt duidelijk per leeftijdsgroep. Van de 18- tot 34-jarigen heeft ruim 21% een verkeerde inschatting gemaakt. Dat is ruim twee keer zoveel als gemiddeld. Onder 55-plussers geldt dat voor slechts 7%. Ook regionaal zijn er verschillen zichtbaar. In Noord-Nederland blijkt 16% de zorgkosten verkeerd te hebben ingeschat, tegenover ruim 6% in Oost-Nederland.