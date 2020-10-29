Bijna een derde van de werknemers werkt bij een familiebedrijf

Begin 2024 telde Nederland bijna 300 duizend familiebedrijven. 'Deze bedrijven waren goed voor 2,8 miljoen banen van werknemers in 2024. Dat is 31 procent van het totaal aantal werknemersbanen', zo meldt het CBS donderdag op basis van nieuwe cijfers over familiebedrijven in Nederland.

Familiebedrijf

Een familiebedrijf is een bedrijf waarbij één familie direct of indirect een meerderheid van zeggenschap heeft (bij beursgenoteerde bedrijven 25 procent). De familie moet formeel betrokken zijn bij het bestuur en het bedrijf moet ook juridisch overdraagbaar zijn. Bedrijven van ondernemingengroepen met 1 werkzaam persoon rekent het CBS tot een aparte groep. Dit zijn vooral zzp’ers.

Veel in detailhandel en landbouw, bosbouw en visserij

De meeste familiebedrijven zijn te vinden in de detailhandel (ruim 36 duizend) en in de landbouw, bosbouw en visserij (bijna 36 duizend). In de landbouw, bosbouw en visserij is het aandeel familiebedrijven met bijna 45 procent ook het hoogst van alle bedrijfstakken.

Landbouw, bosbouw en visserij

Binnen de landbouw, bosbouw en visserij zit drie kwart van de werknemersbanen bij een familiebedrijf. In de autohandel en reparatie, de horeca en de bouwnijverheid zit ook een relatief groot deel van de werknemersbanen bij familiebedrijven. In de detailhandel komt iets meer dan de helft van de werknemersbanen van familiebedrijven. In de andere bedrijfstakken is het aandeel van familiebedrijven in de werknemersbanen minder groot.