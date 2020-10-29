Defensie schaft wegenmatlegsysteem en waterboor aan voor Genie

De gereedschapskist van de Genie is flink gemoderniseerd. 'Zo beschikken de bouwvakkers van de landmacht nu over een nieuwe waterboor en een nieuw wegenmatlegsysteem', zo meldt het ministerie van Defensie.

Waterputten slaan bij natuurbranden

'Het materieel dient niet alleen het belang van Defensie, maar ook van Nederland. Denk bij de boor aan het slaan van waterputten om natuurbranden te bestrijden. Een wegenmatlegsysteem komt van pas bij grote ongelukken op de weg of het spoor. De genie zorgt dan voor een stabiele toegang voor hulpdiensten', aldus het ministerie.

Uiteraard is het nieuwe materieel vooral gekocht voor eigen defensiegebruik. Met de waterboor slaan genisten bijvoorbeeld putten om militaire kampen in missiegebieden van water te voorzien.

Het nieuwe systeem bereikt een maximale diepte van 600 meter, waar het oude systeem niet verder kwam dan 300 meter. Binnen de NAVO beschikken naast Nederland alleen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk over waterboorcapaciteit.

Matten voor zwaardere voertuigen

De andere vernieuwing in de gereedschapskist van de genie zijn de wegenmatleggers. Hiermee creëren genisten tijdelijke wegen en herstellen beschadigde banen. De mattenleggers worden voor Defensie ook ingezet om drassige oevers te verstevigen om een brugslag mogelijk te maken. Dit nieuwe zogenoemde Military Engineering Trackway System (METS) vervangt het oude MLC-70-systeem.

De METS zorgt dat zware voertuigen, zoals een bergingskraan, over de matten kunnen rijden. Daarnaast sluit het nieuwe systeem aan op versies van andere NAVO-landen.

