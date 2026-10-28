14 jaar cel voor doden ongeboren kind en zware mishandeling van vriendin

Het gerechtshof Amsterdam legde vandaag een celstraf op van 14 jaar aan een 55-jarige man voor het met voorbedachte raad doden van zijn ongeboren kind en het zwaar mishandelen van zijn vriendin, de moeder van het kind. Een abortus en haar dood waren het gevolg. De rechtbank legde eerder een celstraf van 16 jaar en tbs op.

De man verstrekte aan zijn 32-jarige Braziliaanse vriendin die 7-8 maanden zwanger was van hun zoon, abortuspillen met de bedoeling de baby te doden. De man wilde een dochter en geen zoon. Ook verstrekte hij haar alcohol en drugs. Daarbij zijn de moeder en de baby overleden.

De man meldde zich op 18 oktober 2019 op het politiebureau in Diemen met de mededeling dat zijn vriendin en hun baby dood in bed in zijn woning lagen.

Overwegingen hof

Het hof rekent het de man zwaar aan dat hij doelbewust het leven van de baby heeft willen beëindigen en bovendien onaanvaardbare risico’s heeft genomen met het leven van zijn vriendin. Dat de zwangerschap al in een vergevorderd stadium was en hij voor haar geen medische hulp heeft ingeschakeld, spelen daarbij een grote rol. Patricia stierf ver van haar Braziliaanse naasten in de woning van de verdachte in Diemen. Hij heeft ervoor gezorgd dat Patricia haar jonge kinderen en de baby niet kan zien opgroeien.

Uitspraak

Het hof vindt een gevangenisstraf van 15 jaar passend. Daarvan trekt het hof 1 jaar af omdat de behandeling van de strafzaak in totaal meer dan 4 jaar te lang heeft geduurd.

Anders dan de rechtbank heeft het hof geen tbs opgelegd. De verdachte heeft aan geen enkel onderzoek willen meewerken. Geen van de deskundigen heeft een stoornis bij de verdachte kunnen vaststellen, waardoor niet is voldaan aan de wettelijke vereisten voor het opleggen van tbs.

Het hof heeft de vorderingen tot schadevergoeding van de twee kinderen van Patricia en haar ouders geheel toegewezen. De ouders krijgen ieder € 20.000 aan affectieschade. Daarnaast kent het hof – anders dan de rechtbank - deze vergoeding ook toe aan haar twee minderjarige zonen, die inmiddels worden vertegenwoordigd door een bijzonder curator.