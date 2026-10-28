Vrouw breekt rug tijdens overval

Een 93-jarige vrouw wordt op dinsdagmiddag 27 oktober aan de Comeniusstraat in Amsterdam beroofd van haar tas. Daarbij loopt de vrouw zwaar letsel op. De politie is op zoek naar de verdachte en zoekt met klem naar getuigen die meer informatie hebben.

De vrouw is op dinsdagmiddag op weg naar huis, wanneer zij iets voor 14.00 uur aan de Comeniusstraat uit het niets wordt geslagen door een onbekende man. Daarbij komt zij hard ter val en rent de verdachte er vandoor met haar zwarte tas. Terwijl omstanders zich ontfermen over het slachtoffer worden de hulpdiensten gealarmeerd. Het slachtoffer heeft als gevolg van de val haar rug gebroken en ligt in het ziekenhuis. De politie heeft ter plaatse direct een zoekslag gemaakt naar de verdachte, maar is vooralsnog niet gevonden.

Signalement

Getuigen verklaren dat de verdachte mogelijk al enige tijd die dag rondhing in de buurt van de Comeniusstraat. Daarbij is het volgende signalement bekend van de verdachte:

