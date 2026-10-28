Politie neemt bijna 500.000 euro aan drugsvapes met THC in beslag

De politie hield in de nacht van maandag 26 oktober op dinsdag 27 oktober een 28-jarige jongen aan op verdenking van het bezit van harddrugs. 'Bij het binnentreden van een pand in Tilburg troffen zij een grote hoeveelheid (THC)-vapes aan', zo meldt de politie woensdag.

Tips over mogelijke vapes in pand

Maandagnacht rond 00.00 uur zijn agenten een pand aan de Lannerstraat in Tilburg binnengetreden. Dit gebeurde naar aanleiding van tips dat er mogelijk vapes in het pand zouden liggen. 'Bij binnenkomst in het pand zagen zij meteen drie grote pallets met dozen staan. Tijdens de doorzoeking troffen zij dan ook onder andere een grote hoeveelheid THC-vapes aan. In totaal zijn er 5100 THC-vapes en 17.120 vapes met een smaakje aangetroffen met een geschatte waarde van bijna 500.000 euro. Deze vapes en twee jammers zijn in beslag genomen. Een 28-jarige man uit Tilburg is aangehouden', meldt de politie die verder onderzoek doet.

Let op de risico’s van vapes

Vapes zijn populair, vooral onder jongeren. Naast e-sigaretten met nicotine komen ook steeds vaker drugsvapes voor, bijvoorbeeld met THC of HHC. De handel in deze middelen wordt ook in Zeeland-West-Brabant gesignaleerd.

Zeer geconcentreerde hennepolie

De inhoud van een vape is niet altijd duidelijk. Uit eerste politieanalyses blijkt dat drugsvapes zeer geconcentreerde hennepolie of synthetische cannabinoïden kunnen bevatten. Deze stoffen kunnen extra schadelijk zijn. De kleurrijke verpakkingen en aantrekkelijke smaakjes geven vaak niet aan wat er daadwerkelijk in de vape zit.

Strafbaar

De verkoop van smaakjesvapes is in Nederland verboden. Ook de verkoop en het bezit van vapes met verboden stoffen, zoals THC, kunnen strafbaar zijn. De politie waarschuwt voor de risico’s van deze vapes en treedt op bij strafbare feiten. 'Laat je niet misleiden door het uiterlijk van een vape of aanbiedingen via sociale media. Onderschat de risico’s van vapes niet', aldus de politie.