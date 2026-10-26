Man (54) aangehouden na vondst overleden vrouw in appartement Eindhoven

De politie heeft afgelopen zondag aan het einde van de middag een man aangehouden die ervan wordt verdacht dat hij betrokken was bij de dood van een vrouw in een appartement in de Van Kinsbergenstraat in Eindhoven. 'Het gaat om een 54-jarige inwoner van Eindhoven. Hij zit vast voor verder onderzoek', zo meldt de politie maandag.

Bewoonster appartement

'Agenten troffen na een melding een overleden vrouw aan in een appartement. Het bleek te gaan om de bewoonster. Uit de omstandigheden waaronder zij werd aangetroffen, bleek dat zij waarschijnlijk door een misdrijf om het leven was gekomen', aldus de politie.

Aanhouding verdachte

Wij startten direct een onderzoek naar de toedracht en mogelijke achtergrond van de zaak. Al snel na de melding, hielden we in de directe omgeving van het appartement de verdachte aan. Hij werd overgebracht naar een politiebureau en ingesloten. Het slachtoffer en de aangehouden verdachte kennen elkaar.

Onderzoek

Forensisch rechercheurs deden in en rondom het appartement sporenonderzoek, dat tot in de loop van de maandag doorliep. Ook een uitgebreid buurtonderzoek maakte deel uit van het onderzoek door de recherche. Verder gingen we op zoek naar beschikbare camerabeelden uit de omgeving, die op bruikbaarheid worden onderzocht.

De aangehouden verdachte zit in beperkingen, wat betekent dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben.

