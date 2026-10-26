Appen op de fiets kost straks € 180

Fietsers die hun telefoon vasthouden tijdens het fietsen of door rood rijden, betalen daar vanaf 1 januari 2027 € 10,- meer voor. De verkeersboetes voor deze overtredingen van fietsers stijgen van respectievelijk € 120 naar € 130 en van € 170 naar € 180. Ook de boetes voor fietsen zonder licht en met kapotte remmen gaan omhoog, van € 75 naar € 80. Dat blijkt uit een analyse van Overstappen.nl van 16 veelvoorkomende fietsboetes. Negen daarvan worden duurder, gemiddeld met 4,3%.

Door rood fietsen en appen op de fiets worden € 10,- duurder

Twee overtredingen die vaak door fietsers worden gemaakt, worden in 2027 € 10,- duurder. Door rood fietsen kost volgend jaar € 130,- in plaats van € 120,-. De boete voor een telefoon vasthouden op de fiets gaat van € 170,- naar € 180,-. Ook verkeerd inhalen, een kruispunt blokkeren en ov-passagiers hinderen bij het in- of uitstappen worden € 10,- duurder. Deze overtredingen kosten straks allemaal € 130,-. Voor jongeren onder de 16 jaar zijn de boetes meestal de helft lager. Zij ontvangen in 2027 een boete van € 90,- voor het vasthouden van een telefoon.

Nick Brendel, verzekeringsexpert bij Overstappen.nl licht toe: "Naast het riskeren van een hogere verkeersboete, zorgen onveilige situaties sneller voor ongevallen. Zeker bij dure fietsen zoals e-bikes is de materiële schade bij een valpartij flink aan de prijs; een fietsverzekering kan die kosten deels opvangen, maar veilig gedrag in het verkeer voorkomt natuurlijk de meeste ellende."

Fietsen zonder licht en met kapotte remmen kosten € 5,- meer

Ook voor mankementen aan de fiets moeten fietsers in 2027 meer betalen. Fietsen zonder licht kost volgend jaar € 80,-, nu is dat nog € 75,-. Voor kapotte remmen geldt dezelfde stijging, van € 75,- naar € 80,-. Volgens het voorstel kost verkeerde of ondeugdelijke verlichting in 2027 eveneens € 80,-. Denk aan een lamp met de verkeerde kleur of een lampje dat slecht vastzit.

Ook knipperende of verblindende fietsverlichting kan een boete van € 80,- opleveren. Losse lampjes mogen wel, zolang ze goed bevestigd en zichtbaar zijn. Wie tegen de rijrichting in fietst, betaalt € 80,- in plaats van € 75,-. Dat geldt ook voor wie niet op het fietspad fietst terwijl dat verplicht is.