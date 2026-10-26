Nieuwe afspraken voor nog meer recycling van oude matrassen

Oude matrassen bevatten waardevolle grondstoffen, zoals staal en schuim, die opnieuw kunnen worden gebruikt. Inmiddels wordt bijna 2/3 van de oude matrassen ingezameld voor recycling. Dit meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maandag.

Nieuwe afspraken over recyclen matrassen

'Om te voorkomen dat grondstoffen verloren gaan, hebben matrasproducenten nieuwe afspraken gemaakt over het inzamelen en recyclen van oude matrassen. Sinds 2022 organiseren en financieren zij dit gezamenlijk', aldus het ministerie. Minister Van Veldhoven (Klimaat en Groene Groei) heeft in een besluit vastgelegd dat alle bedrijven die matrassen op de Nederlandse markt brengen, zich ook de komende 5 jaar aan deze afspraken moeten houden. Met de nieuwe afspraken worden de doelen voor inzameling en recycling aangescherpt. Ook gaan de afspraken voortaan gelden voor zakelijke matrassen, bijvoorbeeld uit hotels en ziekenhuizen.

Van oud matras naar nieuwe grondstof

Oude matrassen worden apart ingezameld bij bijvoorbeeld milieustraten en deelnemende winkels. Vervolgens worden ze bij gespecialiseerde recyclingbedrijven uit elkaar gehaald. Materialen zoals staal, schuim en textiel worden van elkaar gescheiden. Zo kan staal worden hergebruikt en kan schuim bijvoorbeeld worden verwerkt tot isolatiemateriaal of chemische grondstoffen. Daardoor zijn minder nieuwe grondstoffen nodig.

Inzameling

In 2025 werd 63% van de matrassen ingezameld voor recycling. Met de nieuwe afspraken moet dit percentage in 2028 stijgen naar minimaal 75%. Voor 2030 is het streven om 80% van de matrassen in te zamelen.

Ook stellen de matrasproducenten doelen voor de materialen die bij recycling vrijkomen. Vanaf 2028 moet minimaal 80% van deze materialen beschikbaar komen voor toepassing in nieuwe producten. Het streven is om dit percentage in 2030 verhoogd te hebben tot 85%.

De matrassenbranche wil daarnaast het aantal inzamelpunten uitbreiden van 386 naar minimaal 700, zodat oude matrassen makkelijker gescheiden kunnen worden ingeleverd.

Ook matrassen uit hotels en ziekenhuizen

De afspraken golden tot nu toe alleen voor matrassen van consumenten. Vanaf 1 november 2026 vallen hier ook zakelijke matrassen onder. Denk aan matrassen uit hotels, ziekenhuizen en vakantieparken. Ook kleinere producenten die voorheen waren vrijgesteld, moeten voortaan meebetalen aan de inzameling en recycling.

Alle matrasproducenten betalen mee

Bedrijven die matrassen op de Nederlandse markt brengen, betalen voor ieder matras een bijdrage aan Stichting Matras Recycling Nederland (MRN). Met dat geld wordt de inzameling en recycling van oude matrassen gefinancierd.

De afspraken worden gesteund door een meerderheid van de branche en worden nu verplicht voor alle bedrijven die matrassen op de Nederlandse markt brengen. Zo betaalt iedere producent mee aan de inzameling en recycling van oude matrassen en worden de kosten verdeeld over de hele branche.

Deze verplichting bestaat sinds 2022 en zou eind oktober aflopen. Met het nieuwe besluit worden de afspraken voor de komende 5 jaar vernieuwd, ambitieuzer en opnieuw verplicht gesteld voor de hele branche, tot en met 31 oktober 2031.