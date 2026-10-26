Nieuwe fietstunnels en ovonde bij Bolsward-West in gebruik genomen

Leerlingen van IKC Sint Maarten uit Bolsward hebben afgelopen vrijdag de twee nieuwe fietstunnels bij Bolsward-West officieel geopend. Dit meldt de provincie Friesland.

Startsein

Gedeputeerde Matthijs de Vries en wethouder Bauke Dam gaven met fietstoeters het startsein, waarna de kinderen op feestelijk versierde fietsen door de tunnels fietsten. Het kruispunt aan de N359 is vernieuwd met een ovale rotonde (ovonde) en twee fietstunnels. Hierdoor kunnen fietsers veilig onder de weg door en kan het autoverkeer beter doorrijden.

Veilig door tunnel in plaats van oversteek op drukke N359

De nieuwe fietstunnels verbeteren de verkeersveiligheid, vooral voor schoolkinderen en andere fietsers. Gedeputeerde Matthijs de Vries: “Dankzij de nieuwe fietstunnels hoeven fietsers de drukke N359 niet meer over te steken. Dat maakt deze route een stuk veiliger. Want uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: veilig op pad en weer veilig thuiskomen.”

Bereikbaarheid Bolswars verbeterd

Ook de bereikbaarheid van Bolsward is verbeterd. Wethouder Bauke Dam van gemeente Súdwest-Fryslân: “De N359 is een belangrijke toegang tot Bolsward. Met de nieuwe ovonde kan het verkeer beter doorrijden en dankzij de fietstunnels is er een veilige verbinding voor fietsers, zoals onze scholieren, werknemers en gasten. Een mooie verbetering voor iedereen die hier dagelijks onderweg is.”

Grote klus in korte tijd

Provincie Fryslân, Gemeente Súdwest-Fryslân en BAM werken sinds november 2024 samen aan het project. In de zomervakantie werd in ongeveer drie weken het oude kruispunt gesloopt, werden de fietstunnels geplaatst en werd de ovonde grotendeels aangelegd. Jetse Hylkema van BAM: “Het was flink aanpoten, maar dankzij de inzet van onze mensen en de goede samenwerking met de provincie en gemeente hebben we met elkaar een mooie klus geklaard.”