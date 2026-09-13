Open monumentendag en 125 jaar Coopersburg in Akkrum druk bezocht

De monumenten dag in het Friese Akkrum trok zaterdag veel publiek. Het monumentale pand en de tuinen van Coopersburg waren geopend.

Bronzen beeld onthuld

In de tuin werd een bronzen beeld onthuld door de burgemeester van Heerenveen Avine Fokkens. Het beeld van Frank Cooper en zijn vrouw Nettie de Graaff.

Geschiedenis van Coopersburg

Na de opening konden de bezoekers een foto tentoonstelling bezichtigen over de geschiedenis van Coopersburg. Ook was er een hapje en een drankje geregeld voor jong en oud.