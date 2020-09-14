maandag, 14. september 2026 - 16:18 Update: 14-09-2026 16:42
Vrouw (45) aangehouden in onderzoek naar het bestellen van huurmoord op darkweb
Foto: Archief EHF
Rotterdam
De politie heeft op 11 september een 45- jarige vrouw zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden in een lopend onderzoek naar het bestellen van een huurmoord op het Darkweb. Dit meldt de politie.
Voorgeleiding
De verdachte is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de zaak. Zij wordt maandag 14 september voorgeleid. 'Het onderzoek wordt voortgezet', aldus de politie.
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Provincie
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