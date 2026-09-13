Extra budget voor subsidie wolfwerende rasters in provincie Groningen

De provincie Groningen stelt in 2026 € 500.000 extra beschikbaar voor de subsidieregeling voor wolfwerende rasters. 'Met deze verhoging van het subsidieplafond kunnen meer subsidieaanvragen worden behandeld. De extra middelen zijn nodig omdat het beschikbare budget van € 250.000 volledig was benut en aanvragen al snel moesten worden afgewezen', zo meldt de provincie Groningen.

Preventieve maatregelen nemen

De subsidieregeling helpt schapen- en geitenhouders om preventieve maatregelen te nemen die hun dieren beter beschermen tegen aanvallen van wolven. In totaal zijn tot nu toe 22 subsidies verstrekt.

Eerder afgewezen aanvragen

Aanvragers van wie de subsidieaanvraag eerder is afgewezen omdat het subsidieplafond was bereikt, hoeven geen nieuwe aanvraag in te dienen. De provincie neemt deze aanvragen alsnog in behandeling. De betrokken aanvragers ontvangen hierover persoonlijk bericht.

Wolfwerende rasters

Met de subsidieregeling kunnen schapen- en geitenhouders subsidie krijgen voor de aanschaf van vaste of verplaatsbare wolfwerende afrasteringen. Een wolfwerend raster verkleint de kans dat wolven bij vee kunnen komen en helpt schade aan landbouwhuisdieren te voorkomen. De subsidie bedraagt maximaal € 30.000 per aanvrager.