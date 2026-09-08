Politie onderzoekt zware mishandeling in Roodeschool, Hongaarse man zwaargewond

De politie doet onderzoek naar een ernstige mishandeling die maandagavond plaatsvond in het Groningse Roodeschool. 'Een man raakte hierbij zwaargewond. Er is een verdachte aangehouden', zo meldt de politie dinsdag.

Melding

Iets na 19.30 uur krijgen agenten maandagavond melding dat er een vermoedelijke mishandeling plaats heeft gevonden aan de Hooilandseweg in Roodeschool. Kort daarna komt er een andere melding binnen dat het vermoedelijke slachtoffer zich in een auto zou bevinden aan de Eemshavenweg (N46) ter hoogte van Roodeschool.

Zwaargewond slachtoffer, verdachte aangehouden

Agenten gaan naar beide locaties toe. Op de Eemshavenweg treffen ze een zwaargewond slachtoffer aan in een stilstaande auto. Het gaat om een 39-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De ambulance komt ter plaatse en het slachtoffer wordt naar het ziekenhuis vervoerd. Aan de Hooilandseweg in Roodeschool wordt in een woning een verdachte aangehouden. Het gaat om een 30-jarige man uit Hongarije. Hij wordt verhoord over zijn betrokkenheid bij het incident.

Onderzoek

De politie doet uitvoerig onderzoek naar de mishandeling. 'Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is en wat de aanleiding voor de mishandeling is geweest. Om zorgvuldig onderzoek te doen is de woning op dit moment als plaats delict bestempeld. Er vindt sporenonderzoek plaats en uiteraard gaan we in gesprek met mensen die (mogelijk) meer weten over dit incident', aldus de politie.