Nieuw kasteel voor Almere: minimaal 650 woningen en een trouwlocatie

Het Almeerse stadsbestuur heeft de uitgangspunten van het consortium voor de bouw van een geheel nieuw kasteel goedgekeurd. 'Deze moet de huidige ruïne vervangen. Hiermee komen er honderden nieuwe woningen bij in de stad. Verder staat in het voorstel dat er een trouwlocatie moet komen. De mogelijkheden daarvoor worden nog onderzocht', zo laat de gemeente Almere weten.

Oude kasteel geheel gesloopt

Het kasteel wordt volledig opnieuw gebouwd. Uit technisch onderzoek blijkt namelijk dat afbouw van het bestaande gebouw niet veilig en niet haalbaar is. Het nieuwe kasteel moet een combinatie van woningen en voorzieningen krijgen. De voorzieningen bestaan uit onder meer een trouwlocatie en horeca. Het gebied wordt weer toegankelijk en zal goed aansluiten op het groen eromheen.

Minimaal 650 woningen

Op de locatie komen minimaal 650 woningen in verschillende segmenten, waaronder een groot aandeel sociale huur. Daarmee levert de ontwikkeling een belangrijke bijdrage aan de groei van Almere en aan de behoefte aan betaalbare woningen. De gebiedsontwikkeling is in handen van BPD | Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Koopmans TBI, in nauwe samenwerking met woningcorporatie GoedeStede.

Wethouder Paul Tang: “Met deze stap zetten we de deur open voor honderden nieuwe woningen in de stad. Daarmee komt er broodnodige ruimte bij voor onze inwoners en iedereen die graag in Almere wil wonen. We geven het kasteel weer terug aan de stad en leggen het fundament voor deze locatie die al lange tijd op een nieuwe toekomst wacht.”

Groot evenementencomplex

Het kasteel is een bekende plek in Almere. Eind jaren negentig werd begonnen met de bouw van een groot evenementencomplex, maar het project kwam stil te liggen voordat het af was. Sindsdien staat er een ruïne die veel Almeerders kennen als het onafgemaakte kasteel achter de hekken. In de jaren daarna zijn verschillende plannen gemaakt om het gebouw af te bouwen of een nieuwe bestemming te geven, maar die kwamen nooit verder dan de tekentafel.

Vervolg

De gemeenteraad beslist verder over de uitgangspunten van de herontwikkeling. Daarna volgt een ontwikkelkader: een uitgewerkt plan waarin staat hoe het nieuwe kasteel met woningen en voorzieningen precies worden ontwikkeld. Na vaststelling kan het consortium de grond van de huidige eigenaar afnemen en starten met de verdere uitwerking richting bouw. Met deze stap faciliteert de gemeente Almere een nieuwe toekomst voor een bijzondere plek in de stad.