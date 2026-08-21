Gezochte man overleden gevonden

Op woensdag 19 augustus deelde de politie foto’s van een man die mogelijk betrokken is bij het overlijden van een vrouw uit Lelystad. Donderdag 20 augustus is een overleden persoon vlak bij de Reigerplas in Zeewolde gevonden. Uit onderzoek blijkt het te gaan om de man die zij zochten.

De vrouw werd op 15 augustus overleden gevonden in haar woning aan de Groene Velden in Lelystad. De politie startte direct een onderzoek. In het onderzoek kwam een man naar voren die mogelijk betrokken was bij het overlijden van de vrouw. Omdat niet duidelijk was waar de man was, werd zijn foto’s gedeeld.

Rond 12.15 uur op donderdagmiddag 20 augustus kreeg men een melding dat er een overleden persoon was gevonden in de buurt van de Reigerplas in Zeewolde. Na onderzoek blijkt het te gaan om de man die wij zochten. Uit verder onderzoek blijkt dat een misdrijf kan worden uitgesloten bij het overlijden van de man.