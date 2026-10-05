Kabinet: Nederland in 2035 leidend met quantum én weerbaar tegen risico’s

Quantumtechnologie biedt zowel kansen als risico’s. Daarom wil het kabinet zich volop richten op innovatie en economische groei. En tegelijkertijd inzetten op het beschermen van publieke waarden, veiligheid en strategische autonomie. 'Dit meldt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat maandag.

Leidend met quantumtechnologie in 2035

Het doel is dat Nederland in 2035 met quantumtechnologie leidend is, afhankelijkheden van quantumtoepassingen van buiten de EU voorkomt en weerbaar is tegen veiligheidsdreigingen.

Dat staat in de Rijksbrede Quantumstrategie die vandaag door minister Heleen Herbert (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Willemijn Aerdts (Digitale Economie en Soevereiniteit) naar de Tweede Kamer is gestuurd. De ministerraad is akkoord gegaan met de strategie die door Economische Zaken en Klimaat mede namens de ministers van Buitenlandse Zaken, Defensie, Financiën, Infrastructuur en Waterstaat, Justitie en Veiligheid, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is opgesteld.

Benutten van economische kansen quantum

Betere medicijnen, betere batterijen en nauwkeurige navigatie. Van energie en gezondheidszorg tot logistiek en defensie: quantumtechnologie heeft enorme potentie om allerlei complexe uitdagingen op te lossen. Met quantum kunnen we veel sneller, preciezer en veiliger rekenen, meten en communiceren dan met bestaande systemen.

'Nu een sterke internationale uitgangspositie in quantum'

Nederland heeft qua kennispositie met onderzoek bij kennisinstellingen en qua innovatie nu een sterke internationale uitgangspositie in quantum. Quantum is één van de prioriteiten in de Nationale Technologiestrategie. De afgelopen jaren is er al 614,9 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het Nationaal Groeifonds-project Quantum Delta NL waarin de ontwikkeling van de sector in Nederland centraal staat.

Daarom zet het kabinet met deze strategie in op het doorontwikkelen van deze basis naar concrete markttoepassingen. Bijvoorbeeld door het verkennen van verdere publieke en private financiering, het ondersteunen van onderzoek en het optreden als eerste afnemer, opdrachtgever en partner op het gebied van quantum via het nieuwe Nationaal Agentschap voor Disruptieve Innovatie (NADI).

Voorkomen van afhankelijkheden en veiligheidsrisico’s

Zoals bij veel technologische doorbraken zijn er tegelijkertijd risico’s. Het grootste gevaar is dat quantumtechnologie een dreiging kan vormen voor informatie- en cyberveiligheid. Kwaadwillende actoren kunnen met quantumcomputers versleutelingstechnieken kraken. Daarmee kunnen ze toegang krijgen tot gevoelige informatie en belangrijke infrastructuur aanvallen.

In de strategie is daarom beschreven hoe de Rijksoverheid zelf deze risico’s beheerst, kiest voor het verantwoord ontwikkelen en gebruiken van (militaire) toepassingen en inzet op internationale en Europese afspraken hierover. Bijvoorbeeld als het gaat om verantwoord gebruik waarin fundamentele rechten zoals non-discriminatie en gelijke behandeling het uitgangspunt zijn.