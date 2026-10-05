Provincie Overijssel vult succesvolle woonregeling aan met 6 miljoen euro

Provinciale Staten van Overijssel hebben ingestemd met het beschikbaar stellen van nog eens zes miljoen euro voor de subsidieregeling Langer Zelfstandig Wonen. Dit meldt de provincie.

'Goed nieuws'

'Dat is goed nieuws voor Overijsselse gemeenten en corporaties, die massaal een beroep deden op de regeling. Het oorspronkelijke budget van 15 miljoen euro was sneller op dan gedacht en wordt nu dus aangevuld', aldus de provincie.

'Grote behoefte'

Tjitske de Groot, de nieuwe gedeputeerde voor wonen, is blij met het besluit: "Er is in Overijssel een grote behoefte aan betaalbare zorggeschikte en levensloopbestendige woningen. Bovendien is de bouw ervan goed voor de doorstroming op de woningmarkt. Zo kunnen ouderen, als ze dat willen, verhuizen naar een passende woning, en komen er nieuwe woningen vrij voor andere groepen op de woningmarkt."

Subsidie voor ruim 2.100 gelijkvloerse woningen verleend

Dankzij de regeling is inmiddels subsidie verleend voor de bouw van ruim 2.100 gelijkvloerse woningen. Daarvan zijn er 1.161 zorggeschikt, met onder meer extra brede deuren en aangepast sanitair. Daarnaast draagt de subsidie bij aan de realisatie van 24 ontmoetingsruimtes voor activiteiten, ontmoeting en ondersteuning in de buurt.

Verschuiving

'De aanvullende zes miljoen euro komt beschikbaar doordat minder gebruik is gemaakt van de regeling Woonfaciliteit dan eerder werd verwacht. Met deze verschuiving kan de provincie tegemoetkomen aan de grote vraag naar betaalbare woningen, die inwoners helpen langer zelfstandig te wonen', aldus de provincie.