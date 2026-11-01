Overijsselse campagne waarschuwt voor risico’s illegale handel en opslag vuurwerk

Een campagne tegen de illegale handel en opslag van vuurwerk moet inwoners van Overijssel helpen om verdachte situaties eerder te herkennen en anoniem te melden.

Meld Misdaad Anoniem (M.), gemeenten, politie, de Omgevingsdiensten IJsselland en Twente en de provincie Overijssel vragen daarmee aandacht voor een gevaarlijk probleem in woonwijken.

Volgens de samenwerkende organisaties gaat het niet alleen om het overtreden van regels, maar vooral om het voorkomen van gevaarlijke situaties. Vuurwerk wordt geregeld opgeslagen en verhandeld in woningen, schuren, loodsen en voertuigen. Daardoor kunnen omwonenden ongemerkt dicht bij een risicovolle opslaglocatie wonen, met kans op brand, explosies, ernstige verwondingen en grote schade.

Opvallende activiteiten

Met de campagne willen de betrokken partijen inwoners bewust maken van de gevaren van illegale handel en opslag van vuurwerk en van signalen die daarop kunnen wijzen, zoals opvallende activiteiten op vreemde locaties of tijdstippen. Ook mensen die dozen in- en uitladen of busjes en auto’s die kort stoppen bij woningen of schuren, kunnen een signaal zijn. Dat geldt ook voor vuurwerkdozen met gevaarsymbolen of zonder duidelijke etiketten, veel bezoek op ongebruikelijke momenten, pakketjes en contante betalingen.

Opvallend gedrag

De campagne benadrukt dat buurtbewoners vaak als eersten merken dat er iets niet klopt. Opvallend gedrag, onverwachte transportbewegingen of een niet-pluisgevoel zijn niet altijd direct bewijs, maar kunnen wel belangrijke signalen zijn. Volgens de partners begint de aanpak daarom met alertheid in de buurt en het herkennen van verdachte situaties.

Meldingen van inwoners zijn volgens Meld Misdaad Anoniem van groot belang. Dankzij anonieme tips worden jaarlijks grote hoeveelheden vuurwerk opgespoord. Daarmee kunnen risico’s voor bewoners, buurten en hulpverleners worden beperkt. De slogan van de campagne is dan ook duidelijk: ‘Wat hier ligt, kan de buurt raken’.

Explosiekracht

De illegale handel en opslag van vuurwerk kunnen grote gevolgen hebben. Het gaat vaak om zwaar vuurwerk met veel explosiekracht, zoals cobra’s, nitraatbommen, mortierbommen en lawinepijlen. Als dat ontploft of in brand vliegt, kan dat leiden tot ernstige verwondingen en grote schade aan woningen, gebouwen en voertuigen. Ook omwonenden en hulpdiensten kunnen daarbij gevaar lopen.

Strafblad

Daarnaast is het bezitten, vervoeren en verhandelen van illegaal vuurwerk strafbaar. Dat kan leiden tot boetes, strafrechtelijke gevolgen en een strafblad. De campagne legt de nadruk echter vooral op veiligheid: door signalen door te geven, kunnen illegale handel, opslag of vervoer van vuurwerk worden onderzocht en kan erger mogelijk worden voorkomen.