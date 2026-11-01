Zwarte Cross introduceert strijdkreet ‘Rikie Forever!’ ter ere van Tante Rikie.

Met deze nieuwe strijdkreet trekken Zwarte Crossers vanuit heel Nederland in juli weer massaal naar de festivalweides in Lichtenvoorde. Vier dagen lang staat een knappend liveprogramma op het menu dat kriskras door alle denkbare genres en disciplines trekt. Van muziek tot motorcross, van theater en stunts tot complete gekkigheid.

Eeuwige belichaming van de Zwarte Cross

Toen rockband Jovink & The Voederbietels in 1997 de Zwarte Cross begon, werd Tante Rikie festivaldirectrice. Een ceremoniële, maar belangrijke functie die ze vijfentwintig jaar lang met verve vervulde. Tante Rikie belichaamt tijdens al die jaren alles waar de Zwarte Cross voor staat: gemoedelijkheid, positiviteit, liefde voor muziek, theater, motorcross, stunts en schik maken. En bovenal: een warm hart voor alle Zwarte Crossers, ongeacht leeftijd, afkomst of wat dan ook. Roos Manus: “Tante Rikie is en blijft een toonbeeld voor ons en voor alle Zwarte Crossers. Op de Zwarte Cross feesten, drinken, dansen en lachen we in Rikies naam om het leven te blijven vieren. Met het credo ‘Rikie Forever!’ zetten we daar nog eens extra kracht bij.”