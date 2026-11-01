Zaragoza wordt Europese productiebasis voor Leapmotor B10 en B05

Leapmotor en Stellantis hebben officieel het startschot gegeven voor de productie van de Leapmotor B10 in het Spaanse Zaragoza.

Tegelijkertijd kondigt Leapmotor International plannen aan om ook de nieuwe B05 in dezelfde fabriek te produceren. Daarmee krijgt de Europese industriële samenwerking tussen beide bedrijven verder vorm en groeit Zaragoza uit tot een belangrijke productielocatie binnen de langetermijnstrategie van Leapmotor in Europa.

Volgend hoofdstuk in Europese samenwerking

De samenwerking tussen Stellantis en Leapmotor vormt een belangrijk onderdeel van de strategische koers van het FaSTLAne 2030-plan. Beide bedrijven bundelen hun expertise, waarbij Stellantis zijn wereldwijde industriële ervaring, productiecapaciteiten, kwaliteitsnormen en internationale aanwezigheid combineert met de innovatieve technologieën en kennis van Leapmotor.