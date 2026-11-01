Provincie trekt €3,2 miljoen uit voor sterke voorzieningen in Friese dorpen

De provincie Fryslân stelt €3,2 miljoen beschikbaar voor de nieuwe DOM-regeling (Dorpsontwikkelmaatschappijen). Daarmee krijgen gemeenten en inwoners de ruimte om samen plannen te maken om voorzieningen in dorpen te behouden en te versterken en om goede plannen vervolgens uit te voeren.

Het gaat bijvoorbeeld om voorzieningen op het gebied van ontmoetingsplekken, onderwijs, zorg en openbaar vervoer. De eerste ronde van de regeling opent op 20 oktober 2026.

Basisvoorzieningen in het landelijk gebied staan steeds meer onder druk. Door onder andere vergrijzing en ontgroening wordt het op sommige plekken lastiger om voorzieningen overeind te houden. Met de DOM-methodiek werken inwoners en gemeenten samen aan oplossingen die passen bij hun dorp of gebied. Daarbij worden zij begeleid door een onafhankelijke DOM-denker, die partijen bij elkaar brengt en het proces ondersteunt.

“Met deze regeling voegen we de handen ineen in Friese dorpen. Door samenwerking over grenzen heen zullen voorzieningen op het platteland bereikbaar blijven,” aldus gedeputeerde Sijbe Knol.

De regeling is gericht op het opstellen en uitvoeren van integrale plannen voor het delen en/of clusteren van voorzieningen en het verbeteren van de leefbaarheid in dorpen.

Van plan naar uitvoering

Voor de uitvoering van de plannen is in 2028 €2,6 miljoen beschikbaar. Gemeenten die in de eerste fase een plan hebben opgesteld, kunnen hiervoor opnieuw subsidie aanvragen. De provinciale bijdrage bedraagt minimaal €75.000,- en maximaal €250.000,- per project en kan maximaal de helft van de subsidiabele kosten bedragen. De plannen worden onder meer beoordeeld op hun bijdrage aan de leefbaarheid, toekomstbestendigheid, uitvoerbaarheid en cofinanciering.

De provincie wil hiermee niet alleen nieuwe plannen aanjagen, maar vooral zorgen dat oplossingen die uit dorpen zelf komen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.