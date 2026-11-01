Trein stopt deze winter weer bij Heerenveen IJsstadion

Bezoekers van vier grote schaatsevenementen in Thialf kunnen deze winter weer met de trein reizen. Tijdens wedstrijden in december 2026 en januari 2027 stopt de Sprinter tussen Leeuwarden en Zwolle bij station Heerenveen IJsstadion.

Provincie Fryslân, Gemeente Heerenveen en NS geven hiermee een vervolg aan de succesvolle proef van afgelopen voorjaar.

Tijdens de proef in het voorjaar van 2026 reisde gemiddeld 12% van de bezoekers met de trein naar Thialf. Vanwege dit positieve resultaat stoppen de treinen deze winter opnieuw bij het station. De provincie Fryslân en de gemeente Heerenveen betalen samen de kosten van de extra treinstops.

“Thialf en schaatsen horen bij Fryslân. Mooi dat we bezoekers met de trein naar Thialf kunnen brengen. Daarmee maken we grote schaatsevenementen beter bereikbaar en bieden we een aantrekkelijk alternatief voor de auto,” aldus gedeputeerde Matthijs de Vries.

“Treinreizen is een fijne en duurzame oplossing, die past in het beleid dat we als gemeente voor ogen hebben. Door dit voort te zetten kunnen bezoekers er aan wennen dat ze bij grote sportevenementen naar Thialf met de trein kunnen komen. Dat scheelt dan gelijk veel in de parkeerdruk in de omgeving; fijn voor de bezoekers en voor omwonenden,” aldus wethouder Ojanne Chang.

Vier schaatsevenementen

De trein stopt bij Thialf tijdens de ISU World Cup (4 tot en met 6 december), het NK Allround & Sprint (27 en 28 december), het ISU EK Allround & Sprint (8 tot en met 10 januari) en het NK Afstanden (22 tot en met 24 januari). De Sprinter stopt ieder halfuur in beide richtingen bij Heerenveen IJsstadion, vanaf ongeveer één tot twee uur voor het dagprogramma tot één tot twee uur na afloop. De treinen blijven ook stoppen in Wolvega en Steenwijk.

Luutzen Stellingwerff, Regiodirecteur NoordOost bij NS: “Afgelopen voorjaar hebben we gezien dat bezoekers de trein naar Thialf goed weten te vinden. Het is mooi dat we daar nu samen met de provincie en gemeente een vervolg aan kunnen geven en deze winter bij vier grote schaatsevenementen stoppen op Heerenveen IJsstadion. Zo kunnen nog meer schaatsliefhebbers comfortabel en gemakkelijk met de trein naar Thialf reizen.”

Kijken naar de toekomst

De betrokken partijen onderzoeken samen hoe de treinstop bij grote evenementen ook in de toekomst mogelijk kan blijven.