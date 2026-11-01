GAZOO Racing zet volgende stap richting Dakar 2027 met waterstof-elektrische DKR GR FC Hilux

GAZOO Racing heeft meer details bekendgemaakt over zijn deelname aan de Dakar Rally van 2027 met een waterstof-elektrische auto met brandstofcel (FCEV)*.

Naast informatie over de rijder en navigator voor de loodzware rally deelt het team de eerste technische gegevens van de DKR GR FC Hilux.

De nieuwe DKR GR FC Hilux is ontwikkeld in een kort en intensief programma waarin verschillende partijen nauw samenwerkten. Toyota's Europese onderzoeks- en ontwikkelingscentrum nabij Brussel werkte hiervoor samen met Overdrive Racing, TOYOTA RACING GmbH in Keulen en Toyota Motor Corporation. Overdrive Racing is verantwoordelijk voor het TOYOTA GAZOO Racing W2RC-team en ontwikkelde ook de DKR GR Hilux.