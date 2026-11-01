CHERY presenteert vooruitstrevende innovaties en versnelt de ontwikkeling van slimme mobiliteit

CHERY staat deze week volledig in het teken van de International User Summit 2026 in Wuhu, China, waar het zijn nieuwste ontwikkelingen presenteert en demonstreert aan internationale media.

Met bijna twintig innovaties op het gebied van elektrificatie, veiligheid, AI en slimme mobiliteit onderstreept CHERY zijn ontwikkeling van autofabrikant naar technologiegedreven onderneming. Daarbij richt CHERY zich niet alleen op nieuwe voertuigen, maar ook op de technologieën, diensten en ecosystemen die bijdragen aan veiligere en slimmere mobiliteit voor gezinnen wereldwijd.

De internationale bijeenkomst onderstreept CHERY's groeiende focus op het gebied van elektrificatie, intelligente technologie en duurzaamheid. Daarbij vormen de dagelijkse behoeften van gezinnen wereldwijd een belangrijk uitgangspunt voor de ontwikkeling van nieuwe producten en innovaties, onder het thema 'Together. For Family'.