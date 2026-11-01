zondag, 1. november 2026 - 16:36 Update: 01-11-2026 16:37
Renault Trafic vernieuwd met meer comfort, veiligheid en technologie
Foto: Renault
Amsterdam
De Renault Trafic behoort tot de bestverkochte bedrijfswagens van Europa en profiteert van een reeks technische verbeteringen en nieuwe voorzieningen die het rijden nog comfortabeler en veiliger maken.
Het model beschikt voortaan over een nieuwe elektrische stuurbekrachtiging en een verbeterd remsysteem. Deze aanpassingen zorgen voor meer precisie, comfort, souplesse en controle in het dagelijks gebruik. Daarnaast profiteert de Renault Trafic van nieuwe veiligheidsvoorzieningen, duurzamere bekleding en een volledig vernieuwd multimediasysteem.