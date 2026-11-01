CHERY presenteert nieuwe Tiggo 7

Het evenement stond in het teken van de merkfilosofie 'Together. For Family' en bracht verhalen, ervaringen en perspectieven uit verschillende landen samen.

De onthulling van de volledig nieuwe CHERY Tiggo 7 stond centraal tijdens het evenement. Met de introductie zet het merk een volgende stap in de ontwikkeling van zijn internationale SUV-aanbod. Het model is bedoeld voor dagelijks gebruik en maakt deel uit van de verdere uitbreiding van het modellengamma.