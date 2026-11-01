zondag, 1. november 2026 - 16:38 Update: 01-11-2026 16:39
CHERY presenteert nieuwe Tiggo 7
Foto: CHERY
Amsterdam
CHERY heeft tijdens de internationale CHERY Brand Night in Wuhu, China, als onderdeel van de 2026 International User Summit, de volledig nieuwe Tiggo 7 onthuld.
Het evenement stond in het teken van de merkfilosofie 'Together. For Family' en bracht verhalen, ervaringen en perspectieven uit verschillende landen samen.
De onthulling van de volledig nieuwe CHERY Tiggo 7 stond centraal tijdens het evenement. Met de introductie zet het merk een volgende stap in de ontwikkeling van zijn internationale SUV-aanbod. Het model is bedoeld voor dagelijks gebruik en maakt deel uit van de verdere uitbreiding van het modellengamma.