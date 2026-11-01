zondag, 1. november 2026 - 16:52 Update: 01-11-2026 16:53
Nieuwe TUCSON N Line: sportiever dan ooit, veelzijdig als altijd.
Foto: TUCSON
Amsterdam
Al sinds 2019 voorziet Hyundai zijn modellen van een extra sportieve uitstraling met de speciale N Line-uitvoeringen. De TUCSON was in 2019 de eerste SUV van Hyundai die deze sportieve outfit kreeg aangemeten en groeide uit tot een van de belangrijkste vertegenwoordigers van N Line.
Nu is er een nieuwe generatie TUCSON, onthuld tijdens de Paris Motor Show. Met een nog krachtiger design, exclusieve sportieve details en geëlektrificeerde aandrijflijnen tot een vermogen van 292 pk zet de nieuwe TUCSON N Line de succesvolle formule voort.