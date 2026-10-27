OM eist celstraffen voor witwassen ruim 3,4 miljoen euro, door aanbieden schilderijen Appel, Lucebert en Corneille

Het Openbaar Ministerie eist gevangenisstraffen tegen twee personen die, zo luidt de verdenking, in totaal ruim 3,4 miljoen euro hebben witgewassen. 'De verdachten boden onder meer negen waardevolle kunstobjecten aan bij een galeriehouder in Denemarken. Het gaat om schilderijen van kunstenaars als Karel Appel, Lucebert en Corneille. De geschatte totaalwaarde van de negen schilderijen is bijna 1,4 miljoen euro', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag.

4 en 3 jaar celstraf geëist

Tegen een 68-jarige mannelijke verdachte uit Enschede eist het OM een gevangenisstraf van 4 jaar. Tegen een 68-jarige vrouwelijke verdachte uit Enschede eist het OM 3 jaar celstraf. De pleegperiode is door het OM vastgesteld tussen 2010 en 2023, ze zijn in die periode fiscale partners en op hetzelfde adres in Enschede ingeschreven. Voor de mannelijke verdachte geldt dat hij in de jaren ’90 al veroordeeld is voor meerdere opiumwetgerelateerde delicten.

Drie panden in Utrecht aangekocht en grote geldbedragen uitgegeven

In de betreffende jaren waren verdachten in de ogen van het OM in staat om (zonder hypotheek) drie panden in de binnenstad van Utrecht aan te kopen en forse sommen geld op de rekeningen van hun twee dochters te storten. Ze gaven daarnaast grote geldbedragen uit aan vliegtickets en hotels, dure voertuigen, restaurants, theaters en concertgebouwen, dure kledingzaken, woonwinkels, Apple Stores en juweliers; dat alles zonder dat de twee op papier een officieel inkomen hadden. Samen hadden ze meer dan dertig bankrekeningen en creditcards in gebruik.

'In maar liefst 47 landen klotst het geld tegen de plinten'

De officier van justitie vandaag tijdens de motivering van de strafeisen: “Het is illustratief voor hoe het geld van verdachten alle kanten op gaat, letterlijk.

Noem een plek ter wereld, of er is geld uitgegeven met een van creditcards of betaalpassen. Berlijn, New York, Detroit Luxemburg, Parijs, Zwitserland, Panama, Barcelona Londen, Paramaribo, Zagreb, je kan het zo gek niet bedenken. In maar liefst 47 landen klotst het geld tegen de plinten.”

Sprake van witwassen

De officier van justitie vandaag voor de rechtbank van Almelo: “De aankopen en uitgaven kunnen niet verklaard worden uit gegevens bij de Belastingdienst die gaan over inkomen en vermogen.” Nu verdachten zelf ook geen verklaring hebben willen afleggen, kan het niet anders volgens het OM dat uitgegeven gelden afkomstig zijn van een misdrijf. Daarmee is sprake van witwassen.

Beslagleggingen

Zowel op het vastgoed als op de kunstwerken is beslag gelegd. Naast de gevangenisstraf eiste het OM dat verdachten in totaal ruim 2,8 miljoen euro moeten terugbetalen aan de staat. Over de waardevolle schilderijen, die ter verkoop werden aangeboden, stelt het OM: “Er is geen informatie die leidt tot een legale bron van middelen waarmee deze schilderijen in het bezit van verdachten konden zijn.”

'Bijna ontelbare hoeveelheid strafbare handelingen gepleegd'

Het OM wees er vandaag op dat het dossier weliswaar omvangrijk en complex is, maar: “De kern van dit proces is in feite heel simpel: uit wettig en overtuigend bewijs blijkt dat de verdachten gedurende jaren hebben witgewassen. Daarvoor hebben zij een bijna ontelbare hoeveelheid strafbare handelingen gepleegd, met het enkele doel om er zelf beter van te worden en de spreekwoordelijke schaapjes voor hun dochters op het droge te krijgen.”