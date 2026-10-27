Ruim 45.000 kippen geruimd vanwege vogelgriep legpluimveebedrijf Lutjegast

In het Groningse Lutjegast is vogelgriep vastgesteld op een legpluimveebedrijf. 'Om verspreiding van het virus te voorkomen, heeft het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) besloten de circa 45.000 dieren op de locatie te laten ruimen door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het is de eerste uitbraak sinds juli dit jaar', zo meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) dinsdag.

Beperkingszone

Er wordt een beperkingszone ingesteld van 10 kilometer, bestaande uit een beschermingszone met een straal van 3 kilometer, en een bewakingszone van 10 kilometer. In de 1- en 3-kilometerzone rondom deze besmette locatie bevinden zich geen andere pluimveebedrijven. In de 10-kilometerzone liggen 21 bedrijven.

Vervoersverbod

In de hele 10-kilometerzone geldt per direct een vervoersverbod. Dit betekent dat er vanaf locaties met vogels in deze zone geen vogels, broedeieren en/of consumptie-eieren mogen worden vervoerd. Ook geldt een verbod voor de afvoer van mest van vogels en gebruikt strooisel. Deze maatregelen zijn nodig om verspreiding naar andere delen van het land te voorkomen. Andere dieren dan vogels en hun producten mogen wel worden af- en aangevoerd naar locaties met vogels mits dat gebeurt volgens de strenge voorwaarden van het hygiëneprotocol.