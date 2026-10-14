Oud-burgemeester ook door hof veroordeeld tot 250.- euro voor masturberen in auto

Vandaag heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een 67-jarige oud-burgemeester ook in hoger beroep veroordeeld voor openbare schennis van de eerbaarheid op 25 maart 2024 op de A7 in de buurt van Groningen. 'Het hof veroordeelt de man, net als de rechtbank, tot een geldboete van 250 euro', zo meldt het gerechtshof woensdag.

'Betrouwbare getuige'

Op verzoek van verdediging is degene die melding maakte van het aan de verdachte ten laste gelegde feit als getuige gehoord. 'Het hof is van oordeel dat de verklaringen van deze getuige betrouwbaar zijn en de kern vormen van het bewijs. Het hof gebruikt delen van de verklaring van verdachte en een door de getuige gemaakte geluidsopname als steunbewijs', aldus het hof.