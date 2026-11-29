Vrouw wordt in woning aan de Jan van Galenstraat door nepagent beroofd

Een vrouw is op zaterdagavond 28 november 2026 rond 17.30 uur in haar woning aan de Jan van Galenstraat beroofd van haar spullen. De verdachte gaf aan een agent te zijn en kwam haar spullen ophalen.

Het slachtoffer kreeg een belletje van twee vrouwen die allerlei vragen stelden over haar bezittingen. Kort daarna kwam er een man aan haar deur die de spullen bij haar uit de woning haalde. Het slachtoffer omschrijft de man als volgt:

- Man

- Ongeveer 20-25 jaar oud

- 1.60 m lang

- Lichte huidskleur

- Flinke bos zwart haar

- Dun zwart baardje

- Zwarte jeans