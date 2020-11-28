Schietincident op N11, drie aanhoudingen op A12

Op zaterdag 28 november rond 09.30 uur kregen wij een melding van een schietincident op de N11 tussen Alphen aan den Rijn en Zoeterwoude. Een automobilist en een inzittende werden al rijdend in een auto beschoten door een motorrijder. Een van hen raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis vervoerd.

Aanhoudingen

Tijdens het schietincident werd een Franse personenauto achter de motor gezien. Even later werd die auto op de A12 gesignaleerd. De politie zette de achtervolging in. De auto raakte ter hoogte van De Meern van de weg waarna de drie inzittenden konden worden aangehouden. Ook nam de politie meerdere vuurwapens in beslag.

De motor werd zonder bestuurder aangetroffen op een parkeerstrook aan de N207 tussen Alphen aan den Rijn en Boskoop. Het is nog onduidelijk of de motorrijder een van de inzittenden van de Franse auto was. De recherche doet onderzoek naar de zaak.