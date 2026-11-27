Het ouderlijk huis in Kerkrade leeghalen als je zelf ver weg woont

In Kerkrade is ruim een kwart van de inwoners 65 jaar of ouder. De gemeente noemt een aandeel van 26,1 procent, en volgens dezelfde gemeente daalde het inwonertal in de afgelopen dertig jaar. Achter die cijfers zitten veel gezinnen waarvan de kinderen ooit voor studie of werk vertrokken, terwijl vader en moeder bleven wonen in het huis in Bleijerheide, Terwinselen of Eygelshoven. Zolang dat goed gaat, is er niets aan de hand. Maar vroeg of laat komt het moment dat het huis te groot wordt, de trap te steil of de tuin te veel.

Kleiner wonen in de eigen stad

Wie kleiner wil gaan wonen zonder de stad uit te gaan, krijgt in Kerkrade de komende jaren meer keus. Op de plek van het voormalige sportcomplex met zwembad D'r Pool, midden in Kerkrade, zijn 60 woningen gepland. De appartementen daar zijn levensloopbestendig en volgens de gemeente geschikt voor mensen van 55 jaar en ouder. De bouw wordt verwacht in het najaar van 2026. Aan de Hoofdstraat komt het project Hof van Rode met 29 galerijappartementen, met een lift en alles op één woonlaag. Daar staat de bouwstart gepland voor september 2026.

Voor wie meer zorg nodig heeft, ligt een verhuizing naar een zorgappartement of verpleeghuis meer voor de hand. In alle gevallen geldt hetzelfde. Een eengezinswoning met zolder, kelder en schuur past nooit in een appartement van een paar kamers. De Seniorenraad Kerkrade, die de gemeente al sinds 1993 adviseert, noemt wonen dan ook als een van de belangrijkste thema's voor ouderen.

Leeghalen op afstand

Voor kinderen die in Utrecht, Eindhoven of Amsterdam wonen, is het leeghalen van het ouderlijk huis een klus van weekenden. Vrijdag na het werk de auto in, zaterdag sorteren, zondag terug. Vaak moet er tegelijk veel gebeuren. De nieuwe woning van je ouders moet worden ingericht, het oude huis moet leeg voor verkoop of oplevering aan de verhuurder, en ondertussen wil je niets weggooien waar later spijt van komt.

Een tussenstation helpt dan enorm. Wie Opslagruimte huren in Kerkrade overweegt, vindt een locatie aan de Sportstraat op de Kaalheide, op een paar minuten van GaiaZOO. Met een eigen sleutel en toegang van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat kun je er ook na een lange rit vanuit het westen van het land nog terecht. Zo kun je in één weekend het huis leeg krijgen en de moeilijke keuzes uitstellen tot er wat meer rust is.

Tijd kopen voor lastige keuzes

Juist dat uitstel is waardevol. Het servies van de bruiloft, de fotoalbums, de werkbank van vader uit zijn mijnwerkerstijd. Sommige spullen wil niemand hebben, andere willen meerdere broers en zussen tegelijk. Wie dat in een paar uur onder tijdsdruk moet beslissen, maakt makkelijk keuzes die later wringen. Door spullen tijdelijk op te slaan, kun je in alle rust samen kijken wat blijft, wat naar familie gaat en wat naar de kringloop of een goed doel kan.

Betrek je ouders er zelf zoveel mogelijk bij. Meet samen de kamers van de nieuwe woning op en kies eerst de spullen die echt mee moeten, zoals de vertrouwde stoel, het eigen bed en de foto's aan de muur. Een nieuwe woning voelt sneller als thuis wanneer er bekende dingen staan. Wat overblijft, hoeft niet direct een bestemming te krijgen.

Niet altijd blijven ouders in Kerkrade wonen. Soms verhuizen ze naar een zorginstelling in Heerlen of Maastricht, of naar een appartement dichter bij een van de kinderen. Wie dan opslag zoekt op een andere plek in de provincie, kan kijken naar Opslagruimte huren in Limburg voor een overzicht van locaties.

Zo houd je overzicht

Begin met papieren. Bankafschriften, polissen, aktes en pensioenstukken haal je als eerste uit het huis en neem je mee naar huis of naar je ouders. Maak daarna foto's van elke kamer voordat je iets verplaatst, zodat je later weet wat er stond. Houd een eenvoudige lijst bij van wat in opslag gaat, gedeeld met broers en zussen, zodat niemand voor verrassingen komt te staan. Bij vragen over een erfenis of een verdeling is een notaris het juiste aanspreekpunt.

Het leeghalen van een ouderlijk huis blijft emotioneel, zeker in een stad waar je zelf bent opgegroeid. Met wat planning en een plek om spullen even te parkeren, hoeft het in elk geval geen race tegen de klok te worden.