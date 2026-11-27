Nalatenschap regelen in Nijmegen? Dit is het beslismoment

Je zit aan de keukentafel met de papieren van de notaris en denkt na over wat er met je spullen en spaargeld gebeurt als je er niet meer bent. Voor veel inwoners van Gelderland is dit geen eenmalige klus, maar een moment dat terugkomt bij een verhuizing, een nieuwe kleinzoon of een gesprek over gezondheid. Juist dan komt vaak de vraag naar boven of je naast familie ook iets wilt nalaten aan een organisatie die je een warm hart toedraagt, zoals goed doel in testament opnemen .

Waarom mensen in de regio hun testament opnieuw bekijken

In Nijmegen, Arnhem en Ede zie je dat steeds meer mensen hun testament actief aanpassen in plaats van het ooit opgestelde document gewoon te laten liggen. Pensionering, een verbouwing of het overlijden van een partner zijn vaak de trigger om weer bij de notaris aan te schuiven. Het helpt om op zo'n moment niet alleen te kijken naar wie welk bedrag krijgt, maar ook naar wat je zelf belangrijk vindt in de wereld om je heen. Voor mensen die ervaring hebben met ziekte in de familie of met een ouder met dementie, ligt de keuze voor een zorggerelateerd doel vaak dicht bij huis.

Het moment waarop een goed doel ter sprake komt

Tijdens het gesprek met de notaris komt regelmatig de vraag naar voren of er ruimte is voor iets anders dan de wettelijke erfgenamen. Steeds vaker besluiten mensen in deze regio om naast hun kinderen of kleinkinderen ook een goed doel in testament op te nemen, bijvoorbeeld een organisatie die zich inzet voor kinderen in het ziekenhuis of ouderen met dementie. Dat hoeft geen groot deel van de nalatenschap te zijn; een vast bedrag of een klein percentage is al genoeg om iets structureels bij te dragen.

Wat er gebeurt in ziekenhuizen en zorginstellingen in Gelderland

In het Amalia kinderziekenhuis in Nijmegen en in verpleeghuizen in onder meer Arnhem en Apeldoorn komen professionele clowns op bezoek bij kinderen met een ziekte of beperking en bij mensen met dementie. CliniClowns doet dit al meer dan dertig jaar met ruim honderd clowns door heel Nederland, met spel, humor en oprecht contact. Die aandacht helpt aantoonbaar om stress, angst en pijn te verminderen, juist op momenten dat een kind bang is voor een behandeling of een bewoner even niet meer weet waar hij is. Door te kijken naar de mens achter de patiënt ontstaat er ruimte voor een lach, ook op zware dagen.

Hoe je de keuze praktisch maakt bij de notaris

Bij het opstellen of aanpassen van een testament bespreekt de notaris meestal een aantal punten die helpen om tot een weloverwogen keuze te komen. Denk aan de vraag of je een vast bedrag of een percentage van de nalatenschap wilt bestemmen, of je dit wilt combineren met schenkingen aan familie, en of je de organisatie vooraf wilt informeren over je keuze. Handig is ook om te bedenken welk thema het dichtst bij je eigen ervaring staat, zoals zorg voor kinderen, ouderenzorg of iets heel anders. Een vrijblijvend gesprek met de notaris geeft meteen duidelijkheid over de kosten en de juridische vastlegging, zonder dat je meteen een definitieve keuze hoeft te maken. Wie eenmaal weet wat belangrijk voor hem of haar is, merkt vaak dat het regelen van deze stap minder zwaar voelt dan vooraf gedacht.