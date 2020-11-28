Onderschept postpakket leidt naar vuurwerk

In een woning in Wormerveer is vrijdagmiddag vuurwerk in beslag genomen. Agenten vonden het vuurwerk op de slaapkamer van de 18-jarige bewoner.

De politie kwam het adres op het spoor na een eerdere onderschepping. Er was namelijk een postpakket met besteld vuurwerk onderschept.

Afgevoerd

Agenten gingen naar de woning omdat er mogelijk vuurwerk was. Zij vonden het vuurwerk op de slaapkamer. Een gespecialiseerd bedrijf heeft het vuurwerk in beslag genomen en afgevoerd.