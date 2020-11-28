Bar in Maarssen binnengevallen na signalen over drugshandel

Vrijdagavond 27 november is de politie een bar in Maarssen binnengevallen. Aanleiding was concrete informatie over drugshandel en illegale gokpraktijken in de bar. Ook hebben ze in het kader van dit onderzoek actie ondernomen op een locatie in Utrecht, hier vonden ze bijna 750 kilo zwaar vuurwerk. Er is één persoon aangehouden.

Naar aanleiding van de binnengekomen informatie ia men een onderzoek gestart. Naast de vermoedens van drugshandel en illegale gokpraktijken hebben ze ook signalen dat de bar een ontmoetingsplek is voor criminelen. Bij de inval hebben ze één verdachte aangehouden, een 54-jarige man uit Utrecht. Hij wordt verdacht van handel in verdovende middelen en vuurwerkbezit.

Zorgen over veiligheid in de woonwijk

De ligging van de bar, in Bloemstede, maakt deze signalen extra zorgelijk. De bar ligt midden in een woonwijk, in een gebouw met een sportzaal en op een terrein waar ook basisscholen gevestigd zijn. In de sportzaal sporten schoolkinderen en vinden ook andere sportactiviteiten plaats. In het verleden was er meerdere keren sprake van geluidsoverlast vanuit de bar. Ook heeft men informatie dat minderjarigen de bar bezoeken.

Vuurwerk aangetroffen in Utrecht

Naast de inval in Maarssen heeft de politie dezelfde avond ook een bedrijfspand aan de Proostwetering in Utrecht onderzocht. Ze vermoeden dat deze locatie verband houdt met de zaak in Maarssen. Op deze locatie hebben ze bijna 750 kilo zwaar illegaal en (zwaar) professioneel vuurwerk aangetroffen.