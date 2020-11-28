ProRail neemt preventief 18 extra roltrappen buiten gebruik

ProRail heeft 18 extra roltrappen op stations preventief buiten gebruik genomen. Aanleiding is het incident op station Amsterdam Bijlmer ArenA op 22 november, waarbij meerdere mensen gewond raakten. ProRail onderzoekt momenteel de oorzaak van dit incident grondig.

Hoewel de definitieve oorzaak van het incident nog niet vaststaat, kan ProRail niet volledig uitsluiten dat ook andere roltrappen met een vergelijkbaar ontwerp en technische kenmerken dezelfde gebreken vertonen. Daarom heeft ProRail besloten om, in overleg met de onderhoudspartijen, 18 van deze roltrappen uit voorzorg stil te zetten. Dit totdat uit technisch onderzoek duidelijk is of er risico's zijn.

Het gaat om roltrappen op vijf stations: Utrecht (7), Zaandam (2), Amsterdam Amstel (4), Barendrecht (4) en Hengelo (1). De roltrappen zijn afgezet en kunnen momenteel niet worden gebruikt.

De roltrappen zijn voor nu in eerste instantie afgezet. In het weekend van 28 en 29 november worden de roltrappen vergrendeld. Dat betekent dat de treden niet meer bewegen en reizigers de roltrappen daarna veilig als gewone trap kunnen gebruiken. Begin volgende week wordt het technisch onderzoek naar de roltrappen voortgezet. Op basis van de uitkomsten bepaalt ProRail of aanvullende maatregelen nodig zijn.

ProRail en NS monitoren de reizigersstromen

Ondertussen houden ProRail en NS de reizigersstromen op de betrokken stations nauwlettend in de gaten. Als dat nodig is, worden maatregelen genomen om de reizigersstromen op de stations veilig en zo goed mogelijk te laten verlopen.