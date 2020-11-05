Zelf je bezorgdag kiezen maakt pakketbezorging duurzamer

Als een kwart van de bestellingen later bezorgd mag worden, kunnen vervoerders met een kleinere vloot toe. Toch bieden 76 van de 100 onderzochte grote Nederlandse webshops geen keuze in de bezorgdag.

Meer keuze in bezorgdagen kan helpen om bezorgpieken af te vlakken en pakketbezorging efficiënter en duurzamer te maken. Dat blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), gebundeld in een nieuwe whitepaper met Breda University of Applied Sciences (BUas) en PostNL. De snelste bezorging sluit lang niet altijd aan bij de wensen van consumenten: 79 procent wil graag zelf een bezorgdag kiezen.

RUG-onderzoeker Sanne Wolf is een van de auteurs. Zij kan toelichten hoeveel flexibiliteit nodig is om bezorgpieken te verminderen, hoe webshops de keuze van consumenten beïnvloeden en onder welke voorwaarden later bezorgen duurzamer kan zijn.

Een kwart flexibele bestellingen kan al verschil maken

Niet iedere consument hoeft langer op een pakket te wachten om de bezorging efficiënter te maken. Uit modelberekeningen van de RUG blijkt dat het volstaat als ongeveer een kwart van de bestellingen tot drie dagen later bezorgd mag worden. Vervoerders kunnen dan met de kleinst mogelijke vloot bezorgen. Die flexibele bestellingen komen gemiddeld slechts één à twee dagen later aan.

Meer keuze kan bovendien helpen voorkomen dat pakketten worden bezorgd wanneer niemand thuis is. Een pakket moet dan bijvoorbeeld naar een afhaalpunt of opnieuw worden aangeboden. Dat kan extra kilometers en uitstoot veroorzaken.

Consumenten willen keuze, maar krijgen die vaak niet

Bij 76 van de 100 grote Nederlandse webshops die de RUG onderzocht, kunnen consumenten niet zelf hun bezorgdag kiezen. Tegelijkertijd geeft 79 procent van de respondenten in consumentenonderzoek in opdracht van PostNL aan die keuze graag te hebben. Hun voorkeur gaat relatief vaak uit naar woensdag, vrijdag of zaterdag.

In de praktijk ligt de drukte juist aan het begin van de week. Van alle pakketten bij PostNL werd tot nu toe in 2026 bijna 38 procent op maandag of dinsdag gesorteerd en de volgende dag bezorgd. Veel consumenten bestellen in het weekend, waarna webshops hun bestelling zo snel mogelijk verwerken. De bezorgpiek lijkt daarmee vooral het gevolg van het bestelmoment en de nadruk op snelheid.

Vooraf aangevinkte bezorgdag heeft groot effect

Ook de manier waarop webshops bezorgopties aanbieden, maakt veel uit. In een veldexperiment van de RUG bij de Nederlandse webshop Soxs.co, uitgevoerd met Wuunder, koos ongeveer 7 procent voor een latere bezorgoptie zonder korting of aanvullende informatie. Als die latere optie vooraf was geselecteerd, liep dat op tot ongeveer 75 procent. Informatie en korting hadden een kleiner effect. Volgens gegevens van PostNL kiest bij webshops met meerdere bezorgdagen doorgaans 10 tot 20 procent van de consumenten uit zichzelf voor een latere dag.

Juist omdat een vooraf geselecteerde optie zoveel invloed heeft, is transparantie belangrijk. Consumenten moeten duidelijk zien welke bezorgdag is aangevinkt en die eenvoudig kunnen wijzigen.

Betrouwbare bezorging blijft een voorwaarde

De mogelijke duurzaamheidswinst vraagt om goede afstemming tussen webshops en vervoerders. De gekozen bezorgdag moet betrouwbaar worden waargemaakt. Meer keuze biedt zo kansen om de planning van consumenten en die van bezorgers beter op elkaar aan te laten sluiten.