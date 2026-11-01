Provinciale weg ten noorden van Zoutkamp 5 dagen afgesloten

De Panserweg (N388) ten noorden van Zoutkamp is van maandag 2 tot en met vrijdag 6 november afgesloten voor autoverkeer.

De rijbaan krijgt een nieuwe asfaltlaag tussen de Stationsstraat en de buslus, net buiten de bebouwde kom. Vrijdag 6 november is de weg aan het eind van de middag weer open.

Verkeer tussen de N361 bij Ulrum/Vierhuizen en de N355 bij Grijpskerk kan geen gebruik maken van de N388. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via provinciale wegen.

Bereikbaarheid Stationsstraat

De Stationsstraat in Zoutkamp is deze week bereikbaar via de zuidzijde, rijdend vanaf de Hunsingosluis. Zowel de kruising bij de Stationsstraat als de kruising met de S.H. Woldringstraat zijn vrijdag 6 november afgesloten. Dan brengt de aannemer een rode coating aan op de kruispunten. Deze werkzaamheden zijn weersafhankelijk en kunnen daardoor worden uitgesteld.

Fiets, voetganger en openbaar vervoer



Voor fietsers en voetgangers is de Panserweg open. Zij vervolgen hun weg via het vernieuwde fietspad. De bus rijdt een aangepaste route en maakt gebruik van de tijdelijke halte bij de buslus, aan de toegangsweg naar de Qbuzz-vestiging.