FNV stelt ultimatum aan ABN AMRO na vastgelopen cao-overleg

De FNV stelt een ultimatum aan ABN AMRO. Het cao-overleg heeft niets opgeleverd, want de bank blijft vasthouden aan een beschamende loonsverhoging van twee keer 1,5% in twee jaar.

Daarnaast wil ABN AMRO werknemers verplichten om gemiddeld de helft van hun werktijd op kantoor te werken. FNV Finance gaat daar niet meer akkoord en eist betere arbeidsvoorwaarden, waaronder koopkrachtverbetering. Het ultimatum verstrijkt op 3 november, 9.00 uur.

ABN AMRO schoffeert werknemers met laag loonbod

‘ABN AMRO boekte sterke resultaten dankzij de inzet van zijn werknemers, maar vindt het kennelijk prima dat hun werknemers er in koopkracht op achteruit gaan. Het loonbod is zo laag dat het niet boven de inflatie uitkomt. Terwijl de aandeelhouders er warmpjes bij zitten, moet de werknemer inleveren. De minachting die ABN AMRO daarmee laat zien richting het eigen personeel is stuitend en onacceptabel’, stelt Arne Gorter, bestuurder FNV Finance.

Loon en kantoorplicht blijven struikelblokken

De FNV eist 3% loonsverhoging per jaar plus 250 euro per maand erbij voor iedere werknemer. Het huidige bod van ABN AMRO blijft daar ver bij achter. Over hybride werken is er evenmin overeenstemming. De bank wil een verplichte aanwezigheid van gemiddeld twee dagen per week op kantoor, terwijl de FNV ruimte wil houden voor bestaande teamafspraken en individuele afspraken, en hooguit één verplichte kantoordag.

Voorstellen van de FNV, waaronder een 80-90-100 regeling (generatiepact), kregen geen gehoor bij de werkgever. Het voorstel van de bank voor een waarderingspremie overtuigt de vakbond niet. FNV Finance vreest dat de regeling bestaat uit een herverdeling van bestaand geld en dus een sigaar uit eigen doos is.

‘Op deze manier kunnen we niet tot een goede cao komen. Na meerdere onderhandelingsdagen is duidelijk dat praten alleen ons niet verder brengt. Tegelijkertijd worden de resultaten van ABN AMRO almaar beter en zijn ambitieuze doelstellingen al behaald, mede door het schrappen van een gigantische hoeveelheid banen. De boodschap is: personeel is geen sluitpost. Zonder hen geen winsten. Daarom zijn we teruggegaan naar de leden en leggen we met hen de bank een ultimatum voor’, aldus Gorter.

Historische staking als voorbode

Op 8 september kwamen ABN AMRO-werknemers al in actie in Den Haag om hun onvrede te uiten afbraakplannen van het kabinet. Het was voor het eerst deze eeuw dat het ABN AMRO-personeel staakte en dat toont volgens de FNV aan dat werknemers gemotiveerd zijn hun stem te laten horen.

Met het ultimatum krijgt ABN AMRO nog een laatste kans om aan de eisen van FNV Finance tegemoet te komen. Als de bank niet tijdig voldoende beweegt, zal de FNV vervolgstappen zetten en acties voorbereiden.