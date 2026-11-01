Omoda X maakt werelddebuut als nieuwe crossover met offroad-ambities

Omoda Jaecoo presenteert de nieuwe Omoda X. Het model introduceert een nieuwe richting binnen het modellengamma van Omoda.

Als eerste zogenoemde Cross Off-road Vehicle (COV) combineert de Omoda X de praktische eigenschappen van een SUV met offroad-mogelijkheden, een sportieve uitstraling en futuristische technologie.

Met de Omoda X bouwt het merk voort op drie centrale pijlers: MECHA, CROSS en SMART. Die komen samen in een krachtig, mechanisch geïnspireerd ontwerp, praktische mogelijkheden voor uiteenlopende activiteiten en technologie die zich aanpast aan de voorkeuren van de bestuurder. De wereldpremière van de Omoda X tijdens de OMODA X NIGHT in Wuhu, China, als onderdeel van de 2026 International User Summit, geeft een eerste indruk van het model.