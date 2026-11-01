Start voorbereiding herstel damwanden Kanaal Almelo-De Haandrik

De provincie laat zien hoe de werkzaamheden worden gedaan, hoe de versterkte damwanden eruitzien en hoe de provincie rekening houdt met de omgeving.

De provincie start op vier plekken van ongeveer 50 meter. Aannemer Van den Herik/De Vries versterkt hier de damwanden op twee manieren. De ene manier is het aanbrengen van een steunberm met betonnen X-vormige blokken (Xstreamplus-blokken), de andere manier is het plaatsen van een metalen frame met buispalen voor een betonnen damwand.

Op drie plekken wordt de huidige damwand versterkt met de betonnen X-vormige blokken. Dit gebeurt op de:

Kanaalweg-Oost ter hoogte van de Eggenweg in Hardenberg;

Kanaalweg-Oost tussen nummer 86 en de Broekdijk in Bruchterveld;

Kanaalweg-Oost tussen nummer 3 en 4 in Mariënberg.

Bij de betonnen damwand tussen Westerweg 55 en 56 in Beerzerveld wordt een metalen frame met buispalen geplaatst.

Gevolgen meten voor de omgeving

De versterkingen op de vier plekken zijn onderdeel van de voorbereiding van het projectbesluit om vanaf eind 2028 de damwanden over circa 10 kilometer te versterken. Het doel is dat de damwanden dan weer 50 jaar mee kunnen. Door nu al op een kleine schaal de wanden te versterken, doet de provincie ervaring op met verschillende methodes. Ook houdt de provincie de effecten op de omgeving in de gaten, zoals mogelijke trillingen. Doel is deze zo klein mogelijk te houden. Inwoners in de directe omgeving krijgen een gratis monitoringspakket om de effecten op hun woning te kunnen meten. De opgedane kennis en resultaten op deze eerste vier plekken gebruikt de provincie bij de verdere aanpak van de damwanden, die eind 2028 start.

Kijken bij werkzaamheden

Een kleine boot zal langs de werkzaamheden varen. Bewoners langs het kanaal zijn uitgenodigd om te komen kijken. Zij zien dan hoe het werk vanaf het water wordt uitgevoerd, krijgen uitleg en kunnen vragen stellen.