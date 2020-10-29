Taakstraf van 240 uur en half miljoen terugbetaling voor belastingontduiking

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een 46-jarige man uit de provincie Overijssel een strafbeschikking opgelegd wegens belastingfraude. De man is bestuurder van een bedrijf dat handelt in aircosystemen. De bestuurder krijgt in totaal 240 uur taakstraf. Daarnaast wordt het ontdoken belastingbedrag van afgerond 500.000 euro alsnog aan de Belastingdienst betaald. Het strafrechtelijk onderzoek naar het bedrijf zelf wordt geseponeerd nu de feitelijk leidinggever wordt vervolgd

Belastingfraude

Het strafrechtelijk onderzoek door de FIOD, onder leiding van het Functioneel Parket, startte in 2022 na een boekenonderzoek van de Belastingdienst. Uit dat boekenonderzoek bleek dat de BTW aangiftes van het bedrijf niet overeen kwamen met de gegevens in het Europese controlesysteem VIES, de afkorting van VAT Information Exchange System. In dat systeem moeten bedrijven hun leveringen aan andere EU-landen opgeven. Die gegevens horen te kloppen met wat afnemers in hun eigen BTW-aangiftes melden. In deze zaak kwam dat niet overeen. Uit het boekenonderzoek door de Belastingdienst ontstond het vermoeden dat er binnen de onderneming gefraudeerd werd met de omzetbelasting: per saldo werd vermoedelijk te weinig omzetbelasting aangegeven en gefactureerde omzetbelasting werd niet aan de Belastingdienst betaald. In het daaropvolgende strafrechtelijke onderzoek werden deze vermoedens onderzocht en werd vastgesteld dat het bedrijf in de periode van eind 2019 tot en met eind 2021 voor ten minste 500.000 euro te weinig omzetbelasting had opgegeven en betaald.

Rechtsherstel

Het strafrechtelijke onderzoek heeft ertoe geleid dat de verdachte bestuurder met de Belastingdienst een vaststellingsovereenkomst heeft gesloten. Daarin is bepaald dat de verschuldigde belasting van afgerond 500.000 euro alsnog wordt betaald. Ook is benadrukt en afgesproken dat verdachte in het vervolg aan zijn fiscale verplichtingen moet voldoen. Om die redenen heeft het OM in dit concrete geval besloten de zaak niet voor de rechter te brengen, maar twee strafbeschikkingen van 120 uur, dus in totaal 240 uur aan de bestuurder op te leggen. Een strafbeschikking leidt tot een strafblad.